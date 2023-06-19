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Мясникова Екатерина Ефимовна
Мясникова Екатерина Ефимовна
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Место рождения
Курьяново
, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Дата рождения
28.10.1901 ст.
Пол
Женский
Отец
Мясников Ефим Филиппович
Мать
Мясникова (-) Анна Феодоровна
Дети
Не указаны
Добавил:
MV
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
28.10.1901 ст.
Отец:
Мясников Ефим Филиппович
Мать:
Мясникова Анна Феодоровна
Курьяново
, Конаковский муниципальный район, Тверская область
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