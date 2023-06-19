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Мясникова Екатерина Ефимовна

Место рождения

Курьяново, Конаковский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

28.10.1901 ст.

Пол

Женский

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1901 ст.

Отец: Мясников Ефим Филиппович

Мать: Мясникова Анна Феодоровна

Курьяново, Конаковский муниципальный район, Тверская область