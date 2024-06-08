Сычева (Смолина) Людмила Фоминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
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Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корнеева Юлия Ивановна
Отец ребёнка: Сычев Иван Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корнеева Юлия Ивановна
Отец ребёнка: Сычев Иван Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корнеева (Сычева) Юлия Ивановна
Отец ребёнка: Сычев Иван Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сычев Иван Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корнеева Юлия Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
13.01.1949
Дочь: Благирева (Сычева) Эмма Ивановна
Отец ребёнка: Сычев Иван Степанович
Льгов, город Льгов, Курская область