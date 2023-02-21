Сергеева Вероника
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 23.07.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 23.07.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.03.2009
Сын: Скоморохов Вячеслав Ярославович
Отец ребёнка: Скоморохов Ярослав Игоревич
Рождение ребёнка
12.08.2016
Сын: Скоморохов Владислав Ярославович
Отец ребёнка: Скоморохов Ярослав Игоревич
Бракосочетание
Неизвестно