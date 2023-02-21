Сергеева Вероника — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеева Вероника

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 23.07.1987

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 23.07.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.03.2009

Сын: Скоморохов Вячеслав Ярославович

Отец ребёнка: Скоморохов Ярослав Игоревич

Рождение ребёнка
12.08.2016

Сын: Скоморохов Владислав Ярославович

Отец ребёнка: Скоморохов Ярослав Игоревич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скоморохов Ярослав Игоревич

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