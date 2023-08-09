Щеткин Василий Максимович
Место рождения
Дата рождения09.07.1815 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
09.07.1815 ст.
Отец: Щеткин Максим Григорьевич
Мать: Щеткина Анна Трофимовна
Метрическая книга Пророко-Ильинской церкви села Ильинского за 1815 г. / Раздел "О родившихся", №45. С. 93 об.
Крещение
15.07.1815 ст.
Восприемник: деревни Шапочкиной крестьянин Иван Васильев Меркурьев.
Восприемник
19.04.1825 ст.
Метрическая книга Пророко-Ильинской церкви села Ильинского за 1825 г. / Раздел "О родившихся", №56. С. 733.
Восприемник
08.02.1830 ст.
Метрическая книга Пророко-Ильинской церкви села Ильинского за 1830 г. / Раздел "О родившихся", №21. С. 833.
Смерть
Неизвестно