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Щеткин Василий Максимович

Место рождения

Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

09.07.1815 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1795 г.р.

Мать

Около 1794 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1815 ст.

Отец: Щеткин Максим Григорьевич

Мать: Щеткина Анна Трофимовна

Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния
Метрическая книга Пророко-Ильинской церкви села Ильинского за 1815 г. / Раздел "О родившихся", №45. С. 93 об.
Крещение
15.07.1815 ст.
Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Восприемник: деревни Шапочкиной крестьянин Иван Васильев Меркурьев.
Восприемник
19.04.1825 ст.
Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Метрическая книга Пророко-Ильинской церкви села Ильинского за 1825 г. / Раздел "О родившихся", №56. С. 733.
Восприемник
08.02.1830 ст.
Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Метрическая книга Пророко-Ильинской церкви села Ильинского за 1830 г. / Раздел "О родившихся", №21. С. 833.
Смерть
Неизвестно