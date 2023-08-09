Мальц Антон Юрьевич
Место рождения
Дата рождения12.02.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1978
Отец: Мальц Юрий Карлович
Мать: Егорова Раиса Викторовна
Рождение ребёнка
18.11.1998
Дочь: Анастасия Антоновна
Мать ребёнка: Щербакова Екатерина Владимировна
Рождение ребёнка
26.07.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Щербакова Екатерина Владимировна