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Мальц Антон Юрьевич

Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

12.02.1978

Пол

Мужской

Отец

1946 г.р.

Мать

1948 г.р.

Дети

1998 г.р.
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Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1978

Отец: Мальц Юрий Карлович

Мать: Егорова Раиса Викторовна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
18.11.1998

Дочь: Анастасия Антоновна

Мать ребёнка: Щербакова Екатерина Владимировна

Рождение ребёнка
26.07.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щербакова Екатерина Владимировна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область