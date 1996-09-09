Гусев Борис Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусев Борис Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.09.1932

Дата смерти

09.09.1996

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1912 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1932

Отец: Гусев Константин Александрович

Мать: Гусева Зинаида Васильевна

Рождение ребёнка
18.10.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева Евангелина Константиновна

Рождение ребёнка
20.03.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева Евангелина Константиновна

Смерть
09.09.1996
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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