Гусев Борис Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.09.1932
Дата смерти09.09.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1932
Рождение ребёнка
18.10.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гусева Евангелина Константиновна
Рождение ребёнка
20.03.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гусева Евангелина Константиновна
Смерть
09.09.1996
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область