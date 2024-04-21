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Медведев Василий Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Между 1883 и 1897

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Медведев Дмитрий Осипович

Мать: Медведева Евлампия Лаврентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Медведева Парасковья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: (Медведева) Мария Васильевна

Мать ребёнка: Медведева Парасковья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1881

Дочь: (Медведева) Александра Васильевна

Мать ребёнка: Медведева Парасковья Ивановна

Смерть
Между 1883 и 1897
Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Медведев Иван Васильевич

Мать ребёнка: Медведева Парасковья Ивановна

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