Медведев Василий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиМежду 1883 и 1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: (Медведева) Мария Васильевна
Мать ребёнка: Медведева Парасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1881
Дочь: (Медведева) Александра Васильевна
Мать ребёнка: Медведева Парасковья Ивановна
Смерть
Между 1883 и 1897
Рождение ребёнка
Около 1884
Мать ребёнка: Медведева Парасковья Ивановна