Армаш Евгений Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Армаш Афанасий Иустинович
Мать: Армаш Мария Прокофьевна
Рождение ребёнка
27.03.1970
Сын: Армаш Геннадий Евгеньевич
Мать ребёнка: Армаш Любовь Феодосеевна
Рождение ребёнка
15.04.1975
Мать ребёнка: Армаш Любовь Феодосеевна
Рождение ребёнка
15.04.1975
Сын: Армаш Валентин Евгеньевич
Мать ребёнка: Армаш Любовь Феодосеевна