Шиханова (Виноградова) Зоя Павловна
Место рождения
Дата рождения14.11.1928
Дата смерти15.07.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1928
Рождение ребёнка
02.12.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шиханов Венедикт Петрович
костромская обл.
Рождение ребёнка
30.08.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шиханов Венедикт Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.07.2007
Похороны
Неизвестно
Кладбище около ст. Вохтога