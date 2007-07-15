Шиханова (Виноградова) Зоя Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шиханова (Виноградова) Зоя Павловна

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Место рождения

Абатурки, Ильинская на Кореге волость, Буйский уезд

Дата рождения

14.11.1928

Дата смерти

15.07.2007

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1904 г.р.

Муж

1932 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1928

Отец: Виноградов Павел Александрович

Мать: Виноградова Мария Андреевна

Абатурки, Ильинская на Кореге волость, Буйский уезд
Рождение ребёнка
02.12.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шиханов Венедикт Петрович

костромская обл.
Рождение ребёнка
30.08.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шиханов Венедикт Петрович

Вохтога, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шиханов Венедикт Петрович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.07.2007
Вохтога, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Похороны
Неизвестно
Кладбище около ст. Вохтога
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