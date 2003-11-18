Приходько (Угненко) Анна Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1963
Дата смерти18.11.2003
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.04.1956
Сын: Приходько Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Приходько Николай Трофимович
Рождение ребёнка
24.01.1959
Дочь: Страданова (Приходько) Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Приходько Николай Трофимович
Рождение
27.07.1963
Отец: Угненко Митрофан
Рождение ребёнка
08.03.1964
Сын: Приходько Александр Николаевич
Отец ребёнка: Приходько Николай Трофимович
Смерть
18.11.2003