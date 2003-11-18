Приходько (Угненко) Анна Митрофановна 27.07.1963 — найти родственников по фамилии на Familio
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Приходько (Угненко) Анна Митрофановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1963

Дата смерти

18.11.2003

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.04.1956

Сын: Приходько Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Приходько Николай Трофимович

Рождение ребёнка
24.01.1959

Дочь: Страданова (Приходько) Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Приходько Николай Трофимович

Рождение
27.07.1963

Отец: Угненко Митрофан

Мать: Угненко Прасковья Михайловна

Рождение ребёнка
08.03.1964

Сын: Приходько Александр Николаевич

Отец ребёнка: Приходько Николай Трофимович

Смерть
18.11.2003

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