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Киршенин Валерий Николаевич
Киршенин Валерий Николаевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.02.1975
Пол
Мужской
Отец
Киршенин Николай
Мать
Киршенина Анна Матвеевна
1951 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1975
Отец:
Киршенин Николай
Мать:
Киршенина Анна Матвеевна
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