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Киршенин Валерий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.02.1975

Пол

Мужской

Отец

Мать

1951 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1975

Отец: Киршенин Николай

Мать: Киршенина Анна Матвеевна