Котенко Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКотенко Анна

Котенко Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1925

Дочь: Пейчева Мария Алексеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бочарова Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авдеева Любовь Алексеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котенко Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котенко Леонид Алексеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котенко Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно