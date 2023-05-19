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Владельщиков Андрей Сергеев

Место рождения

Петропавловка, Уйский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

Вычислено 1802 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

С 1777 по 1784 г.р.

Мать

С 1779 по 1784 г.р.

Жена

Вычислено 1804 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1802 ст.

Отец: Владельщиков Сергей Софонов

Мать: Владельщикова Улита Маркова

Петропавловка, Уйский муниципальный район, Челябинская область
Военная служба
С 1816 по 1817 ст.
Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Выключенный из Верхоуральского военно сиродского отделения по неспособности к военной службе
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Владельщикова Василиса Прокофьева

Смерть
Неизвестно