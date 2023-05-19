Владельщиков Андрей Сергеев
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1802 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1802 ст.
Военная служба
С 1816 по 1817 ст.
Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Выключенный из Верхоуральского военно сиродского отделения по неспособности к военной службе
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно