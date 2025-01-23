Тётушкина Евдокия Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиТётушкина Евдокия

Тётушкина Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1902 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тётушкин Сергей

Рождение ребёнка
15.09.1923

Сын: Тётушкин Виктор

Отец ребёнка: Тётушкин Сергей

Рождение ребёнка
1929

Сын: Тётушкин Василий

Отец ребёнка: Тётушкин Сергей

Рождение ребёнка
23.02.1931

Дочь: Ступина (Тётушкина) Лидия

Отец ребёнка: Тётушкин Сергей

Рождение ребёнка
1940

Сын: Тётушкин Александр

Отец ребёнка: Тётушкин Сергей

Смерть
Неизвестно

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