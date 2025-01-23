Тётушкина Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тётушкин Сергей
Рождение ребёнка
15.09.1923
Сын: Тётушкин Виктор
Отец ребёнка: Тётушкин Сергей
Рождение ребёнка
1929
Сын: Тётушкин Василий
Отец ребёнка: Тётушкин Сергей
Рождение ребёнка
23.02.1931
Дочь: Ступина (Тётушкина) Лидия
Отец ребёнка: Тётушкин Сергей
Рождение ребёнка
1940
Сын: Тётушкин Александр
Отец ребёнка: Тётушкин Сергей
Смерть
Неизвестно