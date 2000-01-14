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Веснин Валерий Валерьевич

Место рождения

Кизел, город Кизел, Пермский край

Дата рождения

14.01.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.2000

Отец: не указан

Мать: Веснина Татьяна Николаевна

Кизел, город Кизел, Пермский край
Военная служба
С 08.08.2018 по 17.06.2023
Пермь, Пермский, Пермский край
ПВИ ВНГ РФ 1 взвод 19 роты факультета (ИО)
Работа или профессия
С 08.08.2018
ВНГ РФ Специальные радиотехнические системы ТСО
Никах
13.08.2022

Жена: Веснина Карина Максимовна

Бракосочетание
11.11.2022

Жена: Веснина Карина Максимовна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
02.05.2023

Дочь: Веснина София Валерьевна

Мать ребёнка: Веснина Карина Максимовна

Пермь, Пермский, Пермский край
Получение воинского звания/чина
17.06.2023
Пермь, Пермский, Пермский край
Лейтенант