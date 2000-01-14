Веснин Валерий Валерьевич
Место рождения
Дата рождения14.01.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.2000
Отец: не указан
Военная служба
С 08.08.2018 по 17.06.2023
ПВИ ВНГ РФ 1 взвод 19 роты факультета (ИО)
Работа или профессия
С 08.08.2018
ВНГ РФ Специальные радиотехнические системы ТСО
Никах
13.08.2022
Бракосочетание
11.11.2022
Рождение ребёнка
02.05.2023
Дочь: Веснина София Валерьевна
Мать ребёнка: Веснина Карина Максимовна
Получение воинского звания/чина
17.06.2023
Лейтенант