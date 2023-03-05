Nilova Maria — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Nilova Maria

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1886

Дата смерти

08.06.1964

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1910 г.р.
1911 г.р.
1915 г.р.
1916 г.р.
1918 г.р.
1920 г.р.

Добавил:

LV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Chiplakova Vera

Отец ребёнка: Chiplakov Nikolas

Китай, Маньчжурия, Чжалайнор
Рождение ребёнка
26.11.1911

Сын: Chiplakov Dmitry

Отец ребёнка: Chiplakov Nikolas

Китай, Маньчжурия, Чжалайнор
Рождение ребёнка
28.12.1915

Дочь: Chiplakova Anna

Отец ребёнка: Chiplakov Nikolas

Китай, Маньчжурия, Чжалайнор
Рождение ребёнка
03.03.1916

Дочь: Chiplakova Elena

Отец ребёнка: Chiplakov Nikolas

China Jalainur
Рождение ребёнка
17.09.1918

Сын: Chiplakov Georgios

Отец ребёнка: Chiplakov Nikolas

China Jalainur
Рождение ребёнка
08.11.1920

Дочь: Chiplakova Nadezhda

Отец ребёнка: Chiplakov Nikolas

China Jalainur
Рождение ребёнка
23.10.1922

Дочь: Chiplakova Lubov

Отец ребёнка: Chiplakov Nikolas

China Jalainur
Смерть
08.06.1964
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