Nilova Maria
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1886
Дата смерти08.06.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Chiplakova Vera
Отец ребёнка: Chiplakov Nikolas
Китай, Маньчжурия, Чжалайнор
Рождение ребёнка
26.11.1911
Сын: Chiplakov Dmitry
Отец ребёнка: Chiplakov Nikolas
Китай, Маньчжурия, Чжалайнор
Рождение ребёнка
28.12.1915
Дочь: Chiplakova Anna
Отец ребёнка: Chiplakov Nikolas
Китай, Маньчжурия, Чжалайнор
Рождение ребёнка
03.03.1916
Дочь: Chiplakova Elena
Отец ребёнка: Chiplakov Nikolas
China Jalainur
Рождение ребёнка
17.09.1918
Сын: Chiplakov Georgios
Отец ребёнка: Chiplakov Nikolas
China Jalainur
Рождение ребёнка
08.11.1920
Дочь: Chiplakova Nadezhda
Отец ребёнка: Chiplakov Nikolas
China Jalainur
Рождение ребёнка
23.10.1922
Дочь: Chiplakova Lubov
Отец ребёнка: Chiplakov Nikolas
China Jalainur
Смерть
08.06.1964