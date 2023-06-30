Peterson Tõnu — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиPeterson Tõnu

Peterson Tõnu

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.09.1839

Пол

Мужской

Отец

1804 г.р.

Мать

1805 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1839

Отец: Peterson Märt

Мать: Peters Ann