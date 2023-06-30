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Peterson Tõnu
Peterson Tõnu
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
?.09.1839
Пол
Мужской
Отец
Peterson Märt
1804 г.р.
Мать
Peters (Wens (perdi Jürri Tõnno)) Ann
1805 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
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Рождение
?.09.1839
Отец:
Peterson Märt
Мать:
Peters Ann
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