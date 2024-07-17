Савельева Елена Васильевна
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиДо 1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Сын: Савельев Михаил Афанасьевич
Отец ребёнка: Савельев Афанасий Григорьевич
Бракосочетание
Около 1855
Рождение ребёнка
1862
Сын: Савельев Николай Афанасьевич
Отец ребёнка: Савельев Афанасий Григорьевич
Рождение ребёнка
1865
Сын: Савельев Виктор Афанасьевич
Отец ребёнка: Савельев Афанасий Григорьевич
Смерть
До 1885