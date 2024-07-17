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Савельева Елена Васильевна

Место рождения

Рассоха, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1835

Дата смерти

До 1885

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1851

Сын: Савельев Михаил Афанасьевич

Отец ребёнка: Савельев Афанасий Григорьевич

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1855

Муж: Савельев Афанасий Григорьевич

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1862

Сын: Савельев Николай Афанасьевич

Отец ребёнка: Савельев Афанасий Григорьевич

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1865

Сын: Савельев Виктор Афанасьевич

Отец ребёнка: Савельев Афанасий Григорьевич

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Смерть
До 1885
Рассоха, Свердловский район, Северный край

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