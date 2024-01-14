Ваврина (Рыбка) Агнесса (Анешка) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ваврина (Рыбка) Агнесса (Анешка) Ивановна

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Место рождения

Новгородковка

Дата рождения

25.10.1902

Дата смерти

08.11.1985

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1902

Отец: Рыбка Иван Иванович

Мать: Рыбка (Едличкова) Анна Васильевна

Работала заведующей колхозной столовой в Чехограде. После расстрела мужа была дояркой. После переезда в Мелитополь в 1945 году работала уборщицей в магазине тканей с 1950 года. Была доброй и настойчив... Показать все
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Ваврина Эмила Францовна

Отец ребёнка: Ваврин Франц Иванович

Девочка родилась с "волчей пастью" или "заячьей губой"
Рождение ребёнка
13.02.1923

Дочь: Прибыл (Ваврина) Ярмила Францовна

Отец ребёнка: Ваврин Франц Иванович

Ориентировочная дата рождения (настоящая) перед Рождиством 1922. Работала дояркой, помогала своей маме в колхозе с 1937. Во время начала войны погнала стадо коров в сторону Ставропольского края (на Ка... Показать все
Рождение ребёнка
17.12.1924

Дочь: Безродная (Ваврина) Агнесса Францовна

Отец ребёнка: Ваврин Франц Иванович

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Ваврина Мария Францовна

Отец ребёнка: Ваврин Франц Иванович

Рождение ребёнка
20.12.1928

Дочь: Вагнер (Ваврина) Надежда Францовна

Отец ребёнка: Ваврин Франц Иванович

Рождение ребёнка
1930

Сын: Ваврин Иван Францович

Отец ребёнка: Ваврин Франц Иванович

Никто точно не знает ничего о этом ребенка. Информация от Вавриной Агнессы
Смерть
08.11.1985

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