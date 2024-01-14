Ваврина (Рыбка) Агнесса (Анешка) Ивановна
Место рождения
Дата рождения25.10.1902
Дата смерти08.11.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
25.10.1902
Работала заведующей колхозной столовой в Чехограде. После расстрела мужа была дояркой. После переезда в Мелитополь в 1945 году работала уборщицей в магазине тканей с 1950 года. Была доброй и настойчив... Показать все
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Ваврина Эмила Францовна
Отец ребёнка: Ваврин Франц Иванович
Девочка родилась с "волчей пастью" или "заячьей губой"
Рождение ребёнка
13.02.1923
Дочь: Прибыл (Ваврина) Ярмила Францовна
Отец ребёнка: Ваврин Франц Иванович
Ориентировочная дата рождения (настоящая) перед Рождиством 1922. Работала дояркой, помогала своей маме в колхозе с 1937. Во время начала войны погнала стадо коров в сторону Ставропольского края (на Ка... Показать все
Рождение ребёнка
17.12.1924
Дочь: Безродная (Ваврина) Агнесса Францовна
Отец ребёнка: Ваврин Франц Иванович
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Ваврина Мария Францовна
Отец ребёнка: Ваврин Франц Иванович
Рождение ребёнка
20.12.1928
Дочь: Вагнер (Ваврина) Надежда Францовна
Отец ребёнка: Ваврин Франц Иванович
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Ваврин Франц Иванович
Никто точно не знает ничего о этом ребенка. Информация от Вавриной Агнессы
Смерть
08.11.1985