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Green Michael Jürgen (Georg)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1608

Дата смерти

Около 1640

Пол

Мужской

Отец

Около 1580 г.р.

Мать

Около 1585 г.р.

Жена

1611 г.р.

Дети

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1608

Отец: Green Nicolaus

Мать: Green Catharina

Бракосочетание
Около 1635

Жена: Green Margaretha

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Margaretha

Мать ребёнка: Green Margaretha

Работа или профессия
Неизвестно
Amtsschreiber in Tremsbüttel; siehe auch: http://www.nd-gen.de/wordpress/wp-content/uploads/2015/02/GreenSF.pdf
Смерть
Около 1640
Tremsbüttel
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