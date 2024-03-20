Green Michael Jürgen (Georg)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1608
Дата смертиОколо 1640
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1608
Отец: Green Nicolaus
Мать: Green Catharina
Бракосочетание
Около 1635
Жена: Green Margaretha
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Margaretha
Мать ребёнка: Green Margaretha
Работа или профессия
Неизвестно
Amtsschreiber in Tremsbüttel; siehe auch: http://www.nd-gen.de/wordpress/wp-content/uploads/2015/02/GreenSF.pdf
Смерть
Около 1640
Tremsbüttel