Искужин Азамат Адигамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Искужин Азамат Адигамович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.06.1982

Сын: Искужин Рашит Азаматович

Мать ребёнка: Искужина Чулпан Миннигалимовна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.12.1986

Сын: Искужин Тимур Азаматович

Мать ребёнка: Искужина Чулпан Миннигалимовна

Рождение ребёнка
23.08.1991

Дочь: Искужина Диана Азаматовна

Мать ребёнка: Искужина Чулпан Миннигалимовна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Искужина Чулпан Миннигалимовна

Смерть
Неизвестно
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