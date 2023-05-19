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Митрофанов Иван Иванович

Место рождения

Пруды, Павловский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

11.09.1904

Дата смерти

1994

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1904

Отец: Митрофанов Иван

Мать: не указана

Пруды, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
30.08.1944

Дочь: Данилова Алевтина Ивановна

Мать ребёнка: Митрофанова Павла Михайловна

Васильсурск, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митрофанов Валерий Иванович

Мать ребёнка: Митрофанова Павла Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митрофанов Олег

Мать ребёнка: Митрофанова Павла Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Запалова Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Митрофанова Павла Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Митрофанова Лида Ивановна

Мать ребёнка: Митрофанова Павла Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Митрофанова Роза Ивановна

Мать ребёнка: Митрофанова Павла Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Митрофанова Павла Михайловна

Смерть
1994