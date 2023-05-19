Митрофанов Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения11.09.1904
Дата смерти1994
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1904
Отец: Митрофанов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.08.1944
Дочь: Данилова Алевтина Ивановна
Мать ребёнка: Митрофанова Павла Михайловна
Васильсурск, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митрофанов Валерий Иванович
Мать ребёнка: Митрофанова Павла Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митрофанов Олег
Мать ребёнка: Митрофанова Павла Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Запалова Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Митрофанова Павла Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Митрофанова Лида Ивановна
Мать ребёнка: Митрофанова Павла Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Митрофанова Роза Ивановна
Мать ребёнка: Митрофанова Павла Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1994