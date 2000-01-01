Татьяна Петровна
Место рождениядер Плавская, Крапивенский у., Тульская губ.
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
дер Плавская, Крапивенский у., Тульская губ.
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Анисия Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Игнатович
дер Плавская, Крапивенский у., Тульская губ.
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Анисия Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Игнатович
дер Плавская, Крапивенский у., Тульская губ.
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Ефросинья Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Игнатович
дер Плавская, Крапивенский у., Тульская губ.
Рождение ребёнка
1826
Сын: Семен Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Игнатович
дер Плавская, Крапивенский у., Тульская губ.
Рождение ребёнка
1828
Сын: Ефим Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Игнатович
дер Плавская, Крапивенский у., Тульская губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Игнатович
Смерть
Неизвестно