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Татьяна Петровна

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Место рождения

дер Плавская, Крапивенский у., Тульская губ.

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

дер Плавская, Крапивенский у., Тульская губ.
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Анисия Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Игнатович

дер Плавская, Крапивенский у., Тульская губ.
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Анисия Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Игнатович

дер Плавская, Крапивенский у., Тульская губ.
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Ефросинья Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Игнатович

дер Плавская, Крапивенский у., Тульская губ.
Рождение ребёнка
1826

Сын: Семен Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Игнатович

дер Плавская, Крапивенский у., Тульская губ.
Рождение ребёнка
1828

Сын: Ефим Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Игнатович

дер Плавская, Крапивенский у., Тульская губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Игнатович

Смерть
Неизвестно
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