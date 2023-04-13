Кондратенко Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратенко Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Дарья Григорьевна

Отец ребёнка: Кондратенко Григорий Андреевич

Гнилица, Харківська область
Бракосочетание
До 1812

Муж: Кондратенко Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
1815

Сын: Кондратенко Тарас Григорьевич

Отец ребёнка: Кондратенко Григорий Андреевич

Гнилица, Харківська область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Софья Григорьевна

Отец ребёнка: Кондратенко Григорий Андреевич

Гнилица, Харківська область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Кондратенко Игнат Григорьевич

Отец ребёнка: Кондратенко Григорий Андреевич

Гнилица, Харківська область
Место жительства
Неизвестно
Гнилица, Харківська область
Смерть
Неизвестно