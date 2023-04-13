Кондратенко Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Дарья Григорьевна
Отец ребёнка: Кондратенко Григорий Андреевич
Бракосочетание
До 1812
Рождение ребёнка
1815
Сын: Кондратенко Тарас Григорьевич
Отец ребёнка: Кондратенко Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Софья Григорьевна
Отец ребёнка: Кондратенко Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
1823
Сын: Кондратенко Игнат Григорьевич
Отец ребёнка: Кондратенко Григорий Андреевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно