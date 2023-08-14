Клименко Егор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клименко Егор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1955 г.р.

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клименко Ирина Никифоровна

Глухов, Сумська область
Рождение ребёнка
23.10.1955

Дочь: Клименко Надежда Егоровна

Мать ребёнка: Клименко Ирина Никифоровна

Глухов, Сумська область
Смерть
1990