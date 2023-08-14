Клименко Егор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Клименко Ирина Никифоровна
Рождение ребёнка
23.10.1955
Дочь: Клименко Надежда Егоровна
Мать ребёнка: Клименко Ирина Никифоровна
Смерть
1990