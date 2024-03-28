Голубцов Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубцов Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голубцова Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голубцова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голубцов Николай Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.06.1922

Дочь: Филатова (Голубцова) Прасковья Степановна

Мать ребёнка: Голубцова Анастасия

Смерть
Неизвестно

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