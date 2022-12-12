Белякова (Талалаева) Екатерина Алексеевна
Место рожденияГородищенский уезд, Пензенская губерния, Россия
Дата рождения1895 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895 ст.
Городищенский уезд, Пензенская губерния, Россия
Место жительства
Около 1897 ст.
Переезд с родителями
Рождение ребёнка
30.12.1915 ст.
Отец ребёнка: Беляков Флорь Васильевич
Бракосочетание
До 1915 ст.
Крещение
19.08.1916 ст.
Крестная у Талалаева Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
25.01.1917
Отец ребёнка: Беляков Флорь Васильевич
Смерть
Неизвестно