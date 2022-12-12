Белякова (Талалаева) Екатерина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белякова (Талалаева) Екатерина Алексеевна

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Место рождения

Городищенский уезд, Пензенская губерния, Россия

Дата рождения

1895 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895 ст.

Отец: Талалаев Алексей Герасимович

Мать: Талалаева Василиса Ивановна

Городищенский уезд, Пензенская губерния, Россия
Место жительства
Около 1897 ст.
Лорис-Меликово, Называевский муниципальный район, Омская область
Переезд с родителями
Рождение ребёнка
30.12.1915 ст.

Сын: Беляков Василий Флорьев

Отец ребёнка: Беляков Флорь Васильевич

Лорис-Меликово, Называевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
До 1915 ст.

Муж: Беляков Флорь Васильевич

Крещение
19.08.1916 ст.
Лорис-Меликово, Называевский муниципальный район, Омская область
Крестная у Талалаева Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
25.01.1917

Сын: Беляков Григорий Флорьев

Отец ребёнка: Беляков Флорь Васильевич

Лорис-Меликово, Называевский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно
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