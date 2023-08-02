Борисова Арина ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Алена Архиповна
Отец ребёнка: Борисов Архип Петрович
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Борисов Василий Архипович
Отец ребёнка: Борисов Архип Петрович
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Борисов Константин Архипович
Отец ребёнка: Борисов Архип Петрович
Рождение ребёнка
Около 1865
Сын: Борисов Дмитрий Архипович
Отец ребёнка: Борисов Архип Петрович
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная у соседнего помещика
Смерть
Неизвестно