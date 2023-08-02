Борисова Арина ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисова Арина ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Алена Архиповна

Отец ребёнка: Борисов Архип Петрович

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Борисов Василий Архипович

Отец ребёнка: Борисов Архип Петрович

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Борисов Константин Архипович

Отец ребёнка: Борисов Архип Петрович

Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Борисов Дмитрий Архипович

Отец ребёнка: Борисов Архип Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная у соседнего помещика
Смерть
Неизвестно