Хисматова Сабира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХисматова Сабира

Хисматова Сабира

Место рождения

д.Баргузино, Камско-Устьинский р-н РТ

Дата рождения

18.12.1898

Дата смерти

20.02.1988

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1898

Отец: Гарифулла

Мать: Мусуфа

д.Баргузино, Камско-Устьинский р-н РТ
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Амина Хафизовна

Отец ребёнка: Хисматов Хафиз Хисматович

д.Большой Салтык Камско-Устьинский р-н
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Кафия

Отец ребёнка: Хисматов Хафиз Хисматович

д.Большой Салтык Камско-Устьинский р-н
Рождение ребёнка
10.09.1930

Сын: Хафизов Хатып Хафизович

Отец ребёнка: Хисматов Хафиз Хисматович

д.Большой Салтык Камско-Устьинский р-н
Рождение ребёнка
15.05.1933

Дочь: Мухаметшина Аниса

Отец ребёнка: Хисматов Хафиз Хисматович

д.Большой Салтык Камско-Устьинский р-н
Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хисматов Хафиз Хисматович

д.Большой Салтык Камско-Устьинский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хафизов Кабир Хафизович

Отец ребёнка: Хисматов Хафиз Хисматович

д.Большой Салтык Камско-Устьинский р-н
Смерть
20.02.1988
пос. Тенишево Камско-Устьинского района
Похороны
Неизвестно
д.Малое Мереткозино, Камско-Устьинский район
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close