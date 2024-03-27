Хисматова Сабира
Место рожденияд.Баргузино, Камско-Устьинский р-н РТ
Дата рождения18.12.1898
Дата смерти20.02.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Амина Хафизовна
Отец ребёнка: Хисматов Хафиз Хисматович
д.Большой Салтык Камско-Устьинский р-н
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Кафия
Отец ребёнка: Хисматов Хафиз Хисматович
д.Большой Салтык Камско-Устьинский р-н
Рождение ребёнка
10.09.1930
Отец ребёнка: Хисматов Хафиз Хисматович
д.Большой Салтык Камско-Устьинский р-н
Рождение ребёнка
15.05.1933
Дочь: Мухаметшина Аниса
Отец ребёнка: Хисматов Хафиз Хисматович
д.Большой Салтык Камско-Устьинский р-н
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хисматов Хафиз Хисматович
д.Большой Салтык Камско-Устьинский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Хисматов Хафиз Хисматович
д.Большой Салтык Камско-Устьинский р-н
Смерть
20.02.1988
пос. Тенишево Камско-Устьинского района
Похороны
Неизвестно
д.Малое Мереткозино, Камско-Устьинский район