Павлюк Валентина Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.02.1914
Дата смерти12.09.1989
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1914
Отец: Катаев Семён Васильевич
Мать: Катаева Ульяна Логиновна
Место жительства
С 1914
Лысьва, Лысьвенский, Пермский край
Рождение ребёнка
17.12.1938
Сын: Павлюк Георгий Васильевич
Отец ребёнка: Павлюк Василий Александрович
Место жительства
После 1939
Новгород-Северский, Чернігівська область
Место жительства
После 1960
Новоульяновск, город Новоульяновск, Ульяновская область
Смерть
12.09.1989