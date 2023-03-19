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Павлюк Валентина Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.02.1914

Дата смерти

12.09.1989

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1914

Отец: Катаев Семён Васильевич

Мать: Катаева Ульяна Логиновна

Место жительства
С 1914
Лысьва, Лысьвенский, Пермский край
Рождение ребёнка
17.12.1938

Сын: Павлюк Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Павлюк Василий Александрович

Место жительства
После 1939
Новгород-Северский, Чернігівська область
Место жительства
После 1960
Новоульяновск, город Новоульяновск, Ульяновская область
Смерть
12.09.1989
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