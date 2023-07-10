Маслова Ольга младшая Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслова Ольга младшая Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Маслов Степан

Мать: Пелагея

Рождение ребёнка
1952

Сын: Кисляков Леонид

Отец ребёнка: Кисляков Иван

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Кислякова Руфина Ивановна

Отец ребёнка: Кисляков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кислякова Полина Ивановна

Отец ребёнка: Кисляков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кисляков Виталий Иванович

Отец ребёнка: Кисляков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кисляков Юрий Иванович

Отец ребёнка: Кисляков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кисляков Владимир Иванович

Отец ребёнка: Кисляков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кисляков Николай Иванович

Отец ребёнка: Кисляков Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кисляков Иван

Смерть
Неизвестно