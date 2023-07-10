Маслова Ольга младшая Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Маслов Степан
Мать: Пелагея
Рождение ребёнка
1952
Сын: Кисляков Леонид
Отец ребёнка: Кисляков Иван
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Кислякова Руфина Ивановна
Отец ребёнка: Кисляков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кислякова Полина Ивановна
Отец ребёнка: Кисляков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кисляков Виталий Иванович
Отец ребёнка: Кисляков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кисляков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кисляков Владимир Иванович
Отец ребёнка: Кисляков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кисляков Николай Иванович
Отец ребёнка: Кисляков Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кисляков Иван
Смерть
Неизвестно