Анастасия Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Сын: Емельян Иванов
Отец ребёнка: Иван Евсеев
Рождение ребёнка
1826
Сын: Сидор Иванов
Отец ребёнка: Иван Евсеев
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Анисья Иванова
Отец ребёнка: Иван Евсеев
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Варвара Иванова
Отец ребёнка: Иван Евсеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Евсеев
Смерть
Неизвестно