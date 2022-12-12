Анастасия Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1801 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Сын: Емельян Иванов

Отец ребёнка: Иван Евсеев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Сидор Иванов

Отец ребёнка: Иван Евсеев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Анисья Иванова

Отец ребёнка: Иван Евсеев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Варвара Иванова

Отец ребёнка: Иван Евсеев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Евсеев

Смерть
Неизвестно
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