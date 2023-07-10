Георгий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1898 ст.
Жена: Мария Ивановна
Никольское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Озерки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно