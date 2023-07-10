Георгий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Георгий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.01.1898 ст.

Жена: Мария Ивановна

Никольское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Озерки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно