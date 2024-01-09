Тужик Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тужик Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тужик Иван Федорович

Мать ребёнка: Тужик ?

Большой Одер, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тужик ?? Николай Федорович

Мать ребёнка: Тужик ?

Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Тужик) Елена Федоровна

Мать ребёнка: Тужик ?

Рождение ребёнка
1861

Сын: Тужик Александр Фёдорович

Мать ребёнка: Тужик ?

Кейбаловка, Полтавська область
Смерть
Неизвестно

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