Сибирякова Фариха (Вера) Мухамедовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сибирякова Фариха (Вера) Мухамедовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1902 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сибиряков Ибрагим Мухамедович

г. Москва ул.Воронцовская д.8 кв.13
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сибиряков Ибрагим Мухамедович

г. Москва ул.Воронцовская д.8 кв.13
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сибиряков Ибрагим Мухамедович

г. Москва ул.Воронцовская д.8 кв.13
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сибиряков Ибрагим Мухамедович

Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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