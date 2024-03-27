Сибирякова Фариха (Вера) Мухамедовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
г. Москва ул.Воронцовская д.8 кв.13
Рождение ребёнка
Неизвестно
г. Москва ул.Воронцовская д.8 кв.13
Рождение ребёнка
Неизвестно
г. Москва ул.Воронцовская д.8 кв.13
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва