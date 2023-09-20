Ковалева (Михайлова) Наталья Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.04.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1976
Отец: не указан
Рождение ребёнка
08.09.1996
Дочь: Копандина Олеся Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
23.05.2006
Дочь: Ковалева Елизавета Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
08.01.2011
Дочь: Ковалева Мария Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
08.01.2011
Дочь: Ковалева Александра Сергеевна
Отец ребёнка: не указан