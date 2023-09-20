Ковалева (Михайлова) Наталья Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалева (Михайлова) Наталья Валентиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.04.1976

Пол

Женский

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1976

Отец: не указан

Мать: Крючкова (Тимошкина) Нина Михайловна

Рождение ребёнка
08.09.1996

Дочь: Копандина Олеся Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
23.05.2006

Дочь: Ковалева Елизавета Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
08.01.2011

Дочь: Ковалева Мария Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
08.01.2011

Дочь: Ковалева Александра Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

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