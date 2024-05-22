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Абрамов Федор Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Абрамов Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абрамова Екатерина Федоровна

Мать ребёнка: Мария Карповна

Рождение ребёнка
1906

Сын: Иванов (Абрамов) Григорий Федорович

Мать ребёнка: Мария Карповна

Патрино, Великолуцкий уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
21.02.1913

Сын: Абрамов Федор Федорович

Мать ребёнка: Мария Карповна

Рождение ребёнка
13.11.1915

Сын: Абрамов Михаил Федорович

Мать ребёнка: Мария Карповна

Смерть
Неизвестно

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