Абрамов Федор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Абрамов Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абрамова Екатерина Федоровна
Мать ребёнка: Мария Карповна
Рождение ребёнка
1906
Сын: Иванов (Абрамов) Григорий Федорович
Мать ребёнка: Мария Карповна
Патрино, Великолуцкий уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
21.02.1913
Мать ребёнка: Мария Карповна
Рождение ребёнка
13.11.1915
Мать ребёнка: Мария Карповна
Смерть
Неизвестно