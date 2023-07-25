Русакова (Горина) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русакова (Горина) Нина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1932

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1932

Отец: Русаков Иван Иванович

Мать: Карташова Анастасия Павловна

Рождение ребёнка
02.12.1956

Сын: Горин Николай Владимирович

Отец ребёнка: Горин Владимир Васильевич

Большой Приклон, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
14.01.1958

Сын: Горин Анатолий Владимирович

Отец ребёнка: Горин Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
19.10.1961

Сын: Горин Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Горин Владимир Васильевич