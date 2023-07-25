Русакова (Горина) Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.12.1932
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1932
Рождение ребёнка
02.12.1956
Сын: Горин Николай Владимирович
Отец ребёнка: Горин Владимир Васильевич
Большой Приклон, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
14.01.1958
Сын: Горин Анатолий Владимирович
Отец ребёнка: Горин Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
19.10.1961
Сын: Горин Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Горин Владимир Васильевич