Анастасия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.08.1915
Дата смерти?.08.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.06.1941
Дочь: Ермакова Юлия Васильева
Отец ребёнка: Ермаков Василий Кузьмич
Рождение ребёнка
09.07.1948
Дочь: Шишкова Вера Васильевна
Отец ребёнка: Ермаков Василий Кузьмич
Смерть
?.08.1978