Анастасия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.08.1915

Дата смерти

?.08.1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.06.1941

Дочь: Ермакова Юлия Васильева

Отец ребёнка: Ермаков Василий Кузьмич

Рождение ребёнка
09.07.1948

Дочь: Шишкова Вера Васильевна

Отец ребёнка: Ермаков Василий Кузьмич

Смерть
?.08.1978