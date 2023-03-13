Мухина Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухина Татьяна Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мухин Владимир

Мать: Коробкова Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арефьева Светлана Геннадьевна

Отец ребёнка: Арефьев Геннадий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Арефьев Геннадий Александрович

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