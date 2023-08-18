Шавкунов Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шавкунов Юрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1714

Дата смерти

После 1722

Пол

Мужской

Отец

Около 1692 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1714

Отец: Шавкунов Алексей Козьмин

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Шавкуновская, Сторожевский десяток, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1722