Кряквин Григорий Иванович
Место рождения
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Кряквин Иван Ульянович
Мать: Кряквина Анна Степановна
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Кряквина Ксения Архиповна
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Феодосия Григорьевна
Мать ребёнка: Кряквина Ксения Архиповна
Рождение ребёнка
1795
Сын: Кряквин Никита Григорьевич
Мать ребёнка: Кряквина Ксения Архиповна
Рождение ребёнка
1803
Сын: Кряквин Елисей Григорьевич
Мать ребёнка: Кряквина Ксения Архиповна
Смерть
Неизвестно