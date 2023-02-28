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Кряквин Григорий Иванович

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Кряквин Иван Ульянович

Мать: Кряквина Анна Степановна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Кряквина Ксения Архиповна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Феодосия Григорьевна

Мать ребёнка: Кряквина Ксения Архиповна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Кряквин Никита Григорьевич

Мать ребёнка: Кряквина Ксения Архиповна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Кряквин Елисей Григорьевич

Мать ребёнка: Кряквина Ксения Архиповна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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