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Рогозин Яким

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Рогозин Игнат

Мать: Варвара

Бракосочетание
12.05.1874

Жена: Прасковья

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.05.1875

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Прасковья

Рождение ребёнка
01.09.1877

Сын: Рогозин Семён

Мать ребёнка: Прасковья

Рождение ребёнка
07.02.1882

Сын: Рогозин Фёдор

Мать ребёнка: Прасковья

Рождение ребёнка
11.03.1884

Сын: Рогозин Герасим

Мать ребёнка: Прасковья

Бракосочетание
1888

Жена: Устинья

Мужичье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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