Рогозин Яким
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Рогозин Игнат
Мать: Варвара
Бракосочетание
12.05.1874
Жена: Прасковья
Рождение ребёнка
01.09.1877
Сын: Рогозин Семён
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
07.02.1882
Сын: Рогозин Фёдор
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
11.03.1884
Сын: Рогозин Герасим
Мать ребёнка: Прасковья
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно