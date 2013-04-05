Толкунов Юрий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1939
Дата смерти05.04.2013
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1939
Отец: Толкунов Пётр Петрович
Мать: Кабанец Зоя
Рождение ребёнка
11.01.1970
Дочь: Носова Алёна Юрьевна
Мать ребёнка: Толкунова (Паршинцева) Тамара Григорьевна
Рождение ребёнка
16.06.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Толкунова (Паршинцева) Тамара Григорьевна
Смерть
05.04.2013