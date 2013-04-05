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Толкунов Юрий Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1939

Дата смерти

05.04.2013

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1970 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1939

Отец: Толкунов Пётр Петрович

Мать: Кабанец Зоя

Рождение ребёнка
11.01.1970

Дочь: Носова Алёна Юрьевна

Мать ребёнка: Толкунова (Паршинцева) Тамара Григорьевна

Рождение ребёнка
16.06.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Толкунова (Паршинцева) Тамара Григорьевна

Смерть
05.04.2013

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