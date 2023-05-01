Кривошеин Анатолий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.10.1938
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.07.1938
Дочь: Кривошеина Татьяна Анатольевич
Мать ребёнка: Кривошеина - Князева Зоя Ивановна
Рождение
09.10.1938
Отец: Кривошеин Василий Васильевич
Мать: Кривошеина Надежда
Рождение ребёнка
28.07.1964
Дочь: Жирухина - Кривошеина Татьяна Анатольевна
Мать ребёнка: Князева - Кривошеина Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
13.07.1969
Сын: Кривошеин Владимир Анатольевич
Мать ребёнка: Кривошеина - Князева Зоя Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Князева Зоя Ивановна