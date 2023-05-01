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Кривошеин Анатолий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.10.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.07.1938

Дочь: Кривошеина Татьяна Анатольевич

Мать ребёнка: Кривошеина - Князева Зоя Ивановна

Рождение
09.10.1938

Отец: Кривошеин Василий Васильевич

Мать: Кривошеина Надежда

Рождение ребёнка
28.07.1964

Дочь: Жирухина - Кривошеина Татьяна Анатольевна

Мать ребёнка: Князева - Кривошеина Зоя Ивановна

Рождение ребёнка
13.07.1969

Сын: Кривошеин Владимир Анатольевич

Мать ребёнка: Кривошеина - Князева Зоя Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Князева Зоя Ивановна