Покштя дедушка
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леля дядя
Мать ребёнка: Баба бабушка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тетя отец
Мать ребёнка: Баба бабушка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сыре тетя
Мать ребёнка: Баба бабушка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баба бабушка