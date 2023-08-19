Карцев Апполиект (Полиевкт (Полиевкт/Поликарп) Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карцев Апполиект (Полиевкт (Полиевкт/Поликарп) Дмитриевич

Место рождения

Рыболовка, Заволжский район, Ивановская область

Дата рождения

18.12.1911

Дата смерти

13.03.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1911

Отец: Карцев Дмитрий Васильев

Мать: Карцева Татьяна Логинова

Рыболовка, Заволжский район, Ивановская область
Рождение ребёнка
27.05.1934

Дочь: Малова Валентина Аполиэктовна

Мать ребёнка: Карцева Татьяна Николаевна

Военная награда
1943
Сталинград
За обеспечение бесперебойной связи
Военная награда
1945
Штригау (Германия)
Военная награда
1945
река Одер
Развод
Неизвестно

Жена: Карцева Татьяна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карцева Татьяна Николаевна

Смерть
13.03.1945
г. Штригау (Стшегом), Польша
Причина смерти: погиб на фронте при наступлении КА в германии
Похороны
Неизвестно
г. Стшегом или окресности (скорее всего в братской могиле)