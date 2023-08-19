Карцев Апполиект (Полиевкт (Полиевкт/Поликарп) Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения18.12.1911
Дата смерти13.03.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1911
Отец: Карцев Дмитрий Васильев
Мать: Карцева Татьяна Логинова
Рождение ребёнка
27.05.1934
Дочь: Малова Валентина Аполиэктовна
Мать ребёнка: Карцева Татьяна Николаевна
Военная награда
1943
Сталинград
За обеспечение бесперебойной связи
Военная награда
1945
Штригау (Германия)
Военная награда
1945
река Одер
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.03.1945
г. Штригау (Стшегом), Польша
Причина смерти: погиб на фронте при наступлении КА в германии
Похороны
Неизвестно
г. Стшегом или окресности (скорее всего в братской могиле)