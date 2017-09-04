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Шакуров Александр

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Место рождения

Зилупе, Ludzas novads

Дата рождения

15.03.1958

Дата смерти

04.09.2017

Пол

Мужской

Отец

1918 г.р.

Мать

1923 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1958

Отец: Шакуров Леонид

Мать: Шакуров Ольга

Зилупе, Ludzas novads
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
04.09.2017
Рига, Rīga
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