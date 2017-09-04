Шакуров Александр
Место рождения
Дата рождения15.03.1958
Дата смерти04.09.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1958
Отец: Шакуров Леонид
Мать: Шакуров Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
04.09.2017
Рига, Rīga