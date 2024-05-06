Фетисов Алексей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1994
ПолМужской
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1994
Отец: Шишкин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фетисова Вероника Алексеевна
Мать ребёнка: Фетисова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фетисов Степан Алексеевич
Мать ребёнка: Фетисова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Фетисова Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фетисова Екатерина