Михеева Агафия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Михеев Сергей Евфимиевич
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Михеев Сергей Евфимиевич
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Михеев Сергей Евфимиевич
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Михеева Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Михеев Сергей Евфимиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
деревня Онучино, Ирмучашская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Смерть
Неизвестно